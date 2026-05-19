So soll das Grazer Nachtleben wiederbelebt werden

Grazwellness und die Night Crew bringen frischen Wind in die Partyszene der steirischen Landeshauptstadt. Die neue Plattform gibt einen Überblick zu Veranstaltungen und bringt Vorteile für die Community. Ein erstes eigenes Event im Orpheum am vergangenen Samstag war ein voller Erfolg.
Das Grazer Nachtleben hatte es in den vergangenen Jahren nicht immer leicht. Die Klagen über wenige Gäste waren laut, bekannte Lokale mussten schließen, das Ende der Disco-Ära schien besiegelt. Die Corona-Pandemie trug das Ihre zu dieser Entwicklung bei.
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