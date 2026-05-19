Kühbauer: „Es waren die vielen Mineralwasser …“

Über die Schmerzgrenze

Gesprächsthema Nummer eins war auf der Bühne und im Publikum aber freilich seine Wahnsinnsleistung mit dem LASK. Doublsieger 2026. Lange war gemunkelt worden. Wird er kommen, zur burgenländischen Sport-Gala oder nicht? Waren die Meisterfeierlichkeiten in Linz womöglich zu anstrengend und zu viel? Mitnichten! Don Didi erschien regelrecht. Und gestand auf der Bühne freimütig: „So einen großen Triumph muss man feiern. Ich gebe zu, dass ich über die Schmerzgrenze gegangen bin.“ Einmal wird er‘s mit seinen Freunden noch krachen lassen, kündigte er an. Sei ihm gegönnt. Gut möglich, dass Kühbauer mit dem Double im Rücken auch bei der Wahl zu Burgenlands Trainer des Jahres auch nächstes Jahr nicht ganz aussichtslos sein wird ...