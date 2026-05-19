Kalb stürzt in Kärnten 50 Meter in die Tiefe

Zu einer Tierrettung mussten die Feuerwehren in Metnitz (Kärnten) ausrücken. Ein Kalb stürzte 50 Meter in die Tiefe und musste aus einem Graben gezogen werden.
Zu einem schweren Einsatz rückten am Montag die Feuerwehren im Metnitztal aus. Ein 400 Kilogramm schweres Kalb stürzte 50 Meter in die Tiefe und konnte sich selbst nicht mehr aus der misslichen Lage befreien. Das Kalb musste von den Einsatzkräften geborgen werden.
Mittels eines Spezialschlittens und „mit viel Muskelkraft“ sowie Seilwinden wurde das Kalb aus dem Graben gezogen und dem Besitzer übergeben.
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