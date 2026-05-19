Mariazell: Kicker fahren 1600 Kilometer für Spiel

Den Sack zumachen! So lautete das Motto von Mariazell vor dem Spiel in der steirischen Gebietsliga Mürz zuletzt gegen Verfolger Oberaich. Der Plan ging auf, Oberaich wurde mit 4:0 auf die Bretter geschickt und der Aufstieg fixiert. Spannendes Detail: Im Kader der Mariazeller stehen zwei Polen, die wohl die weiteste Anreise im steirischen Unterhaus auf sich nehmen.