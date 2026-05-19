Mariazell: Kicker fahren 1600 Kilometer für Spiel

Den Sack zumachen! So lautete das Motto von Mariazell vor dem Spiel in der steirischen Gebietsliga Mürz zuletzt gegen Verfolger Oberaich. Der Plan ging auf, Oberaich wurde mit 4:0 auf die Bretter geschickt und der Aufstieg fixiert. Spannendes Detail: Im Kader der Mariazeller stehen zwei Polen, die wohl die weiteste Anreise im steirischen Unterhaus auf sich nehmen.
„Der Sieg war verdient. Wir wollen auch in der Unterliga eine gute Rolle spielen“, sagte Mariazell-Sektionsleiter Andreas Pomberger. Wesentliche Bausteine im Mariazeller Aufstiegswerk sind Tomasz Wepa und Michal Oswiecimka, die den wohl weitesten Anfahrtsweg des steirischen Unterhauses zu Training und Spiel absolvieren müssen.
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