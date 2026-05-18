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Eltern verzweifelt

Prämierte Volksschule Retznei kurz vor Schließung

Steiermark
18.05.2026 18:00
Die Musik-Volksschule Retznei in der Südsteiermark wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.
Die Musik-Volksschule Retznei in der Südsteiermark wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Das Aus der bekannten Musikschule Retznei in der Südsteiermark, für deren Erhalt sich sogar Promis wie Paul Pizzera einsetzen, rückt immer näher. Eltern kritisieren mangelnde Evaluierung und laufen weiter Sturm.

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„Es ist Mai und wir wissen nicht, wie es im September mit unserer Schule weitergeht!“, sagt Eva Schantl, besorgte Mutter und Gemeinderätin in Straß. Ihr Kind besucht wie 51 weitere Schüler die Volksschule Retznei (Gemeinde Ehrenhausen). Die Schule mit Musikschwerpunkt wurde mehrfach ausgezeichnet. Doch sie ist sanierungsbedürftig – und die Gemeinde knapp bei Kasse. Daher steht, wie schon mehrfach berichtet, eine Schließung im Raum. Am Montagabend könnte der Gemeinderat bereits darüber entscheiden. Auf der offiziellen Tagesordnung findet sich der Punkt derzeit nicht.

„Dass die Gemeinden wenig Geld haben, wissen alle“, sagt Schantl, aber was sie auf die Palme bringt: „Es fehlt eine fundamentale Evaluierung und Kostenauflistung zur Schließung!“

Zwei von drei Volksschulen sanierungsbedürftig
In der Gemeinde gibt es noch die Volksschule Ratsch mit 16 Schülern und die Volksschule Ehrenhausen mit 58 Schülern. „Die Nachfrage in Retznei ist hoch, auch bei anderen Sprengeln, diese Gastschüler müssen für nächstes Jahr schon abgelehnt werden“, weiß Schantl. Der Elternverein möchte nicht eine Schule gegen eine andere ausspielen, verstehe aber nicht, wie die Wahl auf Retznei fiel.

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„Die Schließung der Volksschule Ratsch war nie Thema, dort gibt es keinen Sanierungsbedarf“, sagt Bürgermeister Johannes Zweytick (ÖVP) zur „Krone“. Im Gegensatz zu den anderen beiden Schulen. Aus Kostengründen soll nur Ehrenhausen saniert werden, die Schüler von Retznei könnten dorthin kommen: „Der Standort ist groß genug für eine Fusion“, meint der Ortschef.

Umfassendes Konzept für Fusion notwendig
Die Bildungsdirektion hat dazu die Gegebenheiten der Volksschule Retznei, der Volksschule Ehrenhausen sowie der Mittelschule Ehrenhausen geprüft. Das Ergebnis: Bei Barrierefreiheit, Brandschutz, Raumangebot, Beleuchtung und Akustik muss nachgebessert werden. „Für eine mögliche Zusammenführung am Standort wäre jedenfalls ein schlüssiges Sanierungs- und Reorganisationskonzept erforderlich“, heißt es von der Bildungsdirektion auf Nachfrage.

Zweytick verspricht, dass der musikalische Retznei-Schwerpunkt erhalten bleiben soll. Mutter Eva Schantl ist skeptisch: „Was, wenn die Lehrer nicht mitgehen? Reicht der Platz in Ehrenhausen? Es gibt so viele Gerüchte derzeit.“ Noch liegt der Bildungsdirektion kein Antrag auf Auflassung der Volksschule Retznei vor.

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