Prämierte Volksschule Retznei kurz vor Schließung

„Es ist Mai und wir wissen nicht, wie es im September mit unserer Schule weitergeht!“, sagt Eva Schantl, besorgte Mutter und Gemeinderätin in Straß. Ihr Kind besucht wie 51 weitere Schüler die Volksschule Retznei (Gemeinde Ehrenhausen). Die Schule mit Musikschwerpunkt wurde mehrfach ausgezeichnet. Doch sie ist sanierungsbedürftig – und die Gemeinde knapp bei Kasse. Daher steht, wie schon mehrfach berichtet, eine Schließung im Raum. Am Montagabend könnte der Gemeinderat bereits darüber entscheiden. Auf der offiziellen Tagesordnung findet sich der Punkt derzeit nicht.