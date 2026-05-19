Austrias Helm: „Wir haben wieder überperformt“

Nach der 0:3-Heimpleite zum Saisonabschluss gegen Neo-Meister LASK war Stephan Helm um 22 Uhr wieder in seiner Heimat in Pamhagen. Wo am Montag in der Sommerpause just der eigene Pool gesäubert wurde. „Die Spannung, die dich während der Saison ständig begleitet, fällt nun ab. Ein paar Dinge werde ich von meiner Word-Datei aber sicher noch abarbeiten“, meint der 43-Jährige. Der in zwei Wochen mit seiner Familie vier Tage in Jesolo urlaubt, am 18. Juni mit Violett wieder in die Vorbereitung startet. Auch gegen die Linzer spielten die Veilchen in den ersten 20 Minuten stark auf, konnten aber daraus wieder zu wenig Kapital schlagen. „Ein Spiegelbild der Saison. Wir schafften es zu selten, die Spiele auf unsere zu reißen. Trotzdem haben wir – wenn ich mir die Kaderbreite von LASK, Sturm, Salzburg und Rapid anschaue – als Vierter wieder überperformt und machten einen Schritt nach vorne“, sagt Helm.