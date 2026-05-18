AK-Erfolg gegen Anbieter von Online-Coachings

Widerrufsrecht zu Unrecht verweigert

Der Anbieter verkauft im großen Stil Online-Coachings und verweigerte Kundschaften ihr Widerrufsrecht unter Berufung auf ihre Zustimmung, dass das Unternehmen vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Vertragsausführung beginnt. Mit dieser Zustimmung sei das Widerrufsrecht mit Beginn der Vertragsausführung verloren gegangen und das hätten die Kundinnen und Kunden zur Kenntnis genommen, argumentierte CopeCart und verwies dazu auf eine entsprechende Erklärung, die bei Vertragsabschluss online abgegeben wurde.