„Kylie“: Minogue mit ihrem Ex Donovan bei Premiere

Was für ein Moment auf dem roten Teppich! Bei der Weltpremiere ihrer Netflix-Dokumentation „KYLIE“ in London sorgte Pop-Ikone Kylie Minogue für eine absolute Sensation: An ihrer Seite zeigte sich neben ihrer Schwester Dannii kein Geringerer als ihre erste große Liebe und „Neighbours“-Co-Star Jason Donovan.
Es fühlte sich an wie eine Zeitreise zurück in die späten 1980er-Jahre, als ganz Europa im Fieber des australischen Traumpaares war.
Zur feierlichen Premiere der dreiteiligen Netflix-Dokumentation „Kylie“ im Herzen von London zeigten sich Kylie Minogue (57) und Jason Donovan (57) nach Jahrzehnten wieder Seite an Seite im Blitzlichtgewitter.
Die Chemie zwischen den beiden „Especially For You -Sängern stimmte noch immer: Herzliche Umarmungen, vertraute Blicke und ein strahlendes Lächeln für die Fotografen machten deutlich, dass der einstige Trennungsschmerz längst tiefer Freundschaft gewichen ist.
Darum geht es in der Netflix-Dokumentation
In der dreiteiligen Doku-Serie, die ab sofort auf Netflix verfügbar ist, blickt Kylie Minogue so schonungslos und ehrlich wie nie zuvor auf ihr bewegtes Leben zurück.
Ein zentrales Thema ist dabei auch die schmerzhafte Trennung von Jason Donovan im Jahr 1989, als Kylie sich in den INXS-Rockstar Michael Hutchence verliebte.
Dass Jason Donovan nicht nur bei der Premiere physisch anwesend ist, sondern auch in der Dokumentation selbst ausführlich und reflektiert zu Wort kommt, feiert die Fangemeinde weltweit.
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