Kein Match? So erhöhen Sie Ihre Dating-Chancen

Swipen Sie noch oder daten Sie schon? Sollte Ihre Trefferquote bei der Partnersuche im Internet nach wie vor gen null gehen, könnte es daran liegen, dass Sie Ihr Dating-Profil wie eine „Einkaufsliste“ behandeln.
Rund 28 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 18 bis 75 Jahren sind Single, nicht zwingend jedoch aus freien Stücken: Jede/r zweite von ihnen sehnt sich laut einer repräsentativen Parship-Studie vom Jänner 2025 nach Zweisamkeit. Besonders groß ist der Wunsch nach einer Beziehung demnach bei Männern (62 vs. 40 Prozent) und Jüngeren (18 bis 39 Jahre 68 Prozent, ab 60 Jahre 29 Prozent).
Doch was, wenn sich der Erfolg bei der Online-Suche nach einer Partnerin bzw. einem Partner einfach nicht einstellen möchte? Wissenschaftler wollen eine Ursache dafür ausfindig gemacht haben – und verraten, wie Sie mit Ihrem Dating-Profil mehr Interesse wecken können.
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