Kein Match? So erhöhen Sie Ihre Dating-Chancen

Rund 28 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 18 bis 75 Jahren sind Single, nicht zwingend jedoch aus freien Stücken: Jede/r zweite von ihnen sehnt sich laut einer repräsentativen Parship-Studie vom Jänner 2025 nach Zweisamkeit. Besonders groß ist der Wunsch nach einer Beziehung demnach bei Männern (62 vs. 40 Prozent) und Jüngeren (18 bis 39 Jahre 68 Prozent, ab 60 Jahre 29 Prozent).