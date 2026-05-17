ESC-Glamour: War Österreich ein guter Gastgeber?

Tausende Fans feierten in der Stadthalle und am Rathausplatz, die Stimmung war trotz Regen ausgelassen. Gelobt wurden unter anderem die Show und das Fan-Programm. Kritik gab es hingegen bei der Schlechtwetter-Organisation und Verkehrsproblemen. Unsere Frage des Tages vom 17. Mai lautet: „Glamouröse ESC-Party: Hat sich Österreich als Veranstalter gut präsentiert?“