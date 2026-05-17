ESC-Glamour: War Österreich ein guter Gastgeber?

Tausende Fans feierten in der Stadthalle und am Rathausplatz, die Stimmung war trotz Regen ausgelassen. Gelobt wurden unter anderem die Show und das Fan-Programm. Kritik gab es hingegen bei der Schlechtwetter-Organisation und Verkehrsproblemen. Unsere Frage des Tages vom 17. Mai lautet: „Glamouröse ESC-Party: Hat sich Österreich als Veranstalter gut präsentiert?“
Überwiegen für Sie die positiven Bilder eines weltoffenen, feiernden Wien oder haben die organisatorischen Hoppalas und die angespannte Stimmung den Gesamteindruck getrübt? Wie wichtig sind solche Großevents für das internationale Image Österreichs? Und würden Sie sich wünschen, dass Wien künftig öfter Bühne für Veranstaltungen dieser Größenordnung wird?
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