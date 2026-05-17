„Wir wurden von der Verlierer- zur Siegernation“

Verändert sich die Demografie?

Ja, definitiv – es kommen mehr weibliche Fans dazu. Conchita hatte eine großartige Botschaft und JJ mit „Wasted Love“ auch. Das hat viele junge Fans zu uns gebracht. Aber es gilt das Motto: „Everybody is welcome“. Der ESC ist ein schönes Hobby, das man das ganze Jahr lang zelebrieren kann. Es ist auch ein Hobby, mit dem man nie weiß, wo man nächstes Jahr Urlaub macht – sonst wäre ich damals im Jahr 2017 wahrscheinlich nicht in die Ukraine gekommen.