Smalley geht als Führender in ein enges Finale

Der Nordire machte am Samstag mit einer 66er-Runde 23 Plätze gut. Gute Chancen haben auch die US-Stars Xander Schauffele und Patrick Reed, die wie McIlroy vor dem Schlusstag Siebente sind. Zurückgefallen ist hingegen der Weltranglistenerste Scottie Scheffler, der Titelverteidiger aus Texas musste sich erneut mit einer 71 begnügen und rangiert nun – fünf Schläge hinter der Spitze – bei 1 unter Par auf Platz 23. Die österreichischen Golfer Sepp Straka und Bernd Wiesberger hatten beim zweiten Major des Jahres den Cut verpasst.