Abschiebe-Pakt: Warum Taliban nach Brüssel kommen

Die Europäische Union plant den ersten offiziellen Besuch einer Taliban-Delegation in Brüssel. Es geht um Verhandlungen zur Abschiebung krimineller Afghanen. Der Fall zeigt, wie die Migrationskrise europäische Prinzipien ins Wanken bringt. Hinter mal mehr, mal weniger vorgehaltener Hand erfahren diese Pläne aber viel Zustimmung. Politischer Idealismus trifft auf Realismus.
Es ist eine Nachricht, die noch vor wenigen Jahren wie ein schlechter Scherz geklungen hätte: Die Europäische Union lädt Vertreter der radikalislamischen Taliban nach Brüssel ein. Ausgerechnet in die Hauptstadt Europas, die sich so gerne als Festung der Menschenrechte versteht. Die EU-Kommission hat die Pläne offiziell bestätigt. Es wäre der erste bekannte Besuch der afghanischen Machthaber in der europäischen Hauptstadt, seit sie vor fünf Jahren die Macht in Kabul wieder an sich gerissen haben. Bereits im Jänner war eine EU-Delegation zu Gesprächen in Kabul.
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