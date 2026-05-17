Abschiebe-Pakt: Warum Taliban nach Brüssel kommen

Es ist eine Nachricht, die noch vor wenigen Jahren wie ein schlechter Scherz geklungen hätte: Die Europäische Union lädt Vertreter der radikalislamischen Taliban nach Brüssel ein. Ausgerechnet in die Hauptstadt Europas, die sich so gerne als Festung der Menschenrechte versteht. Die EU-Kommission hat die Pläne offiziell bestätigt. Es wäre der erste bekannte Besuch der afghanischen Machthaber in der europäischen Hauptstadt, seit sie vor fünf Jahren die Macht in Kabul wieder an sich gerissen haben. Bereits im Jänner war eine EU-Delegation zu Gesprächen in Kabul.