ORF-Beitrag: Kundin ohne Information abgemeldet

Der neue ORF-Beitrag sorgt erneut für Ärger. Zugegeben: Die Konstellation in einer Familie aus Oberösterreich ist etwas kompliziert. Sabrina A. (Name geändert) wohnt gemeinsam mit ihrem Vater in einem Haus. Seit vielen Jahren zahlt dieser den ORF-Beitrag. Die Frau hat aber auch noch in einem anderen Ort eine Wohnung, wo sie als Nebenwohnsitz gemeldet ist und dort auch den ORF-Beitrag zahlt. In der Wohnung lebt aktuell ihre Tochter, die dort ihren Hauptwohnsitz hat. Jahrelang gab es keine Probleme, weil ja pflichtbewusst für beide Wohnsitze bezahlt wurde.