ORF-Beitrag: Kundin ohne Information abgemeldet

Der neue ORF-Beitrag sorgt auch zwei Jahre nach der Einführung noch für gehörigen Wirbel in einer Familie. Zuerst kam eine Mahnung aus dem Nichts, und schon eingezahltes Guthaben wurde nur auf aktive Rückfrage zurückgezahlt. Hier die ganze Geschichte.
Der neue ORF-Beitrag sorgt erneut für Ärger. Zugegeben: Die Konstellation in einer Familie aus Oberösterreich ist etwas kompliziert. Sabrina A. (Name geändert) wohnt gemeinsam mit ihrem Vater in einem Haus. Seit vielen Jahren zahlt dieser den ORF-Beitrag. Die Frau hat aber auch noch in einem anderen Ort eine Wohnung, wo sie als Nebenwohnsitz gemeldet ist und dort auch den ORF-Beitrag zahlt. In der Wohnung lebt aktuell ihre Tochter, die dort ihren Hauptwohnsitz hat. Jahrelang gab es keine Probleme, weil ja pflichtbewusst für beide Wohnsitze bezahlt wurde.
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