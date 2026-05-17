13-Jähriger nahm Auto von Mama und baute Unfall

War eine „coole Aktion“

Bereits nach kurzer Fahrt prallte der Bursch mit dem Pkw allerdings gegen die Ummauerung des Pfarrplatzes. Beide Burschen ergriffen zunächst zu Fuß die Flucht, kehrten jedoch wenig später zur Unfallstelle zurück. Sie gaben an, dass die Spritztour für sie einfach eine „coole Action“ gewesen sei. Sie wurden unverletzt der Mutter des Lenkers übergeben.