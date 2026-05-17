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Flucht vor Polizei

13-Jähriger nahm Auto von Mama und baute Unfall

Oberösterreich
17.05.2026 09:22
Die Polizei entdeckte den Bursch und seinen Freund. (Symbolfoto)
Die Polizei entdeckte den Bursch und seinen Freund. (Symbolfoto)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Früh übt sich, dachte sich wohl ein 13-Jähriger aus dem Mühlviertel, der in der Nacht auf Sonntag die Autoschlüssel seiner Mutter nahm und mit einem Freund eine Spritztour machte. Doch der Bursch wurde von der Polizei entdeckt. Aufgeben wollte er aber nicht so schnell.

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Der 13-Jährige aus Hagenberg nahmin der Nacht auf Sonntag den Ersatzschlüssel des Pkw seiner Mutter, um mit seinem ebenfalls 13-jährigen Freund eine Spritztour zu unternehmen. Das Auto konnte schließlich im rund vier Kilometer entfernten  Ortsgebiet von Wartberg ob der Aist entdeckt werden. Die Burschen entzogen sich jedoch der Anhaltung und flohen mit dem Fahrzeug Richtung Zentrum Wartberg.

War eine „coole Aktion“
Bereits nach kurzer Fahrt prallte der Bursch mit dem Pkw allerdings gegen die Ummauerung des Pfarrplatzes. Beide Burschen ergriffen zunächst zu Fuß die Flucht, kehrten jedoch wenig später zur Unfallstelle zurück. Sie gaben an, dass die Spritztour für sie einfach eine „coole Action“ gewesen sei. Sie wurden unverletzt der Mutter des Lenkers übergeben.

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