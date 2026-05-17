Missstände: Der lange Kampf des „Klartext-Lehrers“

Auch unsere Leserschaft hat offenbar gespürt, dass da kein „Wutbürger“ spricht oder einer, der nur ein Ventil für persönliche Frustration sucht – sondern einer, der um genau das kämpft, was ihn einst seinen Beruf ergreifen ließ: die Freude daran, gemeinsam mit Kindern deren Zukunft zu erarbeiten, und der Glaube und die Hoffnung, dass das auch unter angespannten Umständen und in schwierigen Zeiten möglich wäre, wenn jeder Beteiligte kräftig vor der eigenen Türe kehrt.