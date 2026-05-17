ESC‑Göttin Swarovski: Jeder Look ein Volltreffer!

Bulgarien holt den Sieg

Mit „Bangaranga“ holte die 27‑jährige Bulgarin Dara den Sieg beim 70. Eurovision Song Contest in Wien. Die Sängerin aus Varna ist längst ein Star in ihrer Heimat – ihren Durchbruch feierte sie vor rund zehn Jahren in der bulgarischen „X Factor“‑Version. Jetzt krönt sie ihre Karriere mit dem ganz großen Triumph auf der ESC‑Bühne.