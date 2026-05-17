ESC‑Göttin Swarovski: Jeder Look ein Volltreffer!

Victoria Swarovski hat beim Eurovision Song Contest ein Fashion‑Feuerwerk gezündet, das selbst die härtesten ESC‑Fans kurz sprachlos machte. Die Tirolerin lieferte nicht nur souveräne Moderation, sondern auch Looks, die nach internationalem Red‑Carpet schrien – veredelt mit High Jewellery von Chopard im Gesamtwert von rund 4,5 Millionen Euro.
Zum Opening des Finales erschien sie in einem spektakulären grünen Couture‑Kleid von Valdrin Sahiti, kombiniert mit Opal‑Ohrringen und Ringen von Chopard sowie Schuhen von René Caovilla. Ein Auftritt wie ein Smaragd‑Blitz.
Für ihren zweiten großen Moment wechselte Swarovski in eine moderne lilafarbene Corsage mit passendem Rock von Drenusha Xharra – dazu funkelnde Flower‑Power‑Ohrclips von Chopard. Ein Look zwischen Pop‑Göttin und Couture‑Muse.
Glamour pur im Finale
Beim großen Finale des Abends setzte sie schließlich auf puren Glamour: ein silberner Couture‑Look von Valdrin Sahiti, kombiniert mit diamantbesetzten Chopard‑Ohrringen. Ein Outfit, das die Bühne in ein eigenes Sternenfeld verwandelte.
Outfit-Wechsel-Marathon
Und auch in den Halbfinali zeigte Swarovski, dass sie Eurovision‑Fashion im Blut hat: Gucklochkleid, Glitzer‑Mini, Naked‑Dress, Glitzerbody und hautenges Diamantkleid – ein Outfit‑Wechsel‑Marathon, der die Fans jubeln ließ.
Und dieser Look wird wohl legendär bleiben: ihr Auftritt im Glitzerbody zu „I’m So Excited“, bei dem sie die Bühne zum Dancefloor machte.
Mehr Bilder der Looks von Swarovski im 2. Halbfinale zum Durchklicken und Revue passieren lassen:
Mit ihrer Mischung aus Professionalität, Natürlichkeit, Humor und internationaler Präsenz prägte Victoria Swarovski den ESC 2026 wie kaum eine Moderatorin zuvor – und setzte ein modisches Statement, das europaweit für Gesprächsstoff sorgt.
Bulgarien holt den Sieg
Mit „Bangaranga“ holte die 27‑jährige Bulgarin Dara den Sieg beim 70. Eurovision Song Contest in Wien. Die Sängerin aus Varna ist längst ein Star in ihrer Heimat – ihren Durchbruch feierte sie vor rund zehn Jahren in der bulgarischen „X Factor“‑Version. Jetzt krönt sie ihre Karriere mit dem ganz großen Triumph auf der ESC‑Bühne.
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