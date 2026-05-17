Neuer Höchststand: AfD klettert auf 29 Prozent

Regierung hat seit Wahl fast jeden vierten Wähler verloren

So schlecht standen die Regierungsparteien seit mehr als vier Jahren nicht mehr da. Der Abstand zwischen AfD und Union beträgt nunmehr sieben Prozentpunkte und ist damit so groß wie noch nie. Die SPD (Sozialdemokraten) verliert ebenfalls einen Prozentpunkt auf nun zwölf Prozent. Den INSA-Zahlen zufolge hat die schwarz-rote Koalition seit der Bundestagswahl im Februar 2025 fast jeden vierten Wähler verloren.