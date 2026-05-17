Neuer Höchststand: AfD klettert auf 29 Prozent

Der Höhenflug der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland hält weiter an. In einer aktuellen Umfrage erreicht die AfD bundesweit bereits 29 Prozent Zustimmung.
Das ist der höchste Wert, der jemals im „Sonntagstrend“ für sie gemessen wurde, wie aus der am Samstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA für „Bild am Sonntag“ hervorgeht. Das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die konservative Union aus CDU und CSU verliert einen Punkt und fällt auf 22 Prozent.
Regierung hat seit Wahl fast jeden vierten Wähler verloren
So schlecht standen die Regierungsparteien seit mehr als vier Jahren nicht mehr da. Der Abstand zwischen AfD und Union beträgt nunmehr sieben Prozentpunkte und ist damit so groß wie noch nie. Die SPD (Sozialdemokraten) verliert ebenfalls einen Prozentpunkt auf nun zwölf Prozent. Den INSA-Zahlen zufolge hat die schwarz-rote Koalition seit der Bundestagswahl im Februar 2025 fast jeden vierten Wähler verloren.
Die Grünen dürfen ebenfalls über einen geringen Zuwachs jubeln, sie kommen auf 14 Prozent. Es ist den Angaben zufolge der beste Wert seit zweieinhalb Jahren. Die Linke kommt auf zehn Prozent, einen Punkt weniger als in der Vorwoche. FDP und BSW liegen weiterhin bei jeweils drei Prozent und wären damit klar nicht im Bundestag vertreten.
Umfragen mit großen Unsicherheiten
Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.