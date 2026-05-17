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Merz verliert weiter

Neuer Höchststand: AfD klettert auf 29 Prozent

Außenpolitik
17.05.2026 09:48
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Höhenflug der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland hält weiter an. In einer aktuellen Umfrage erreicht die AfD bundesweit bereits 29 Prozent Zustimmung.

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Das ist der höchste Wert, der jemals im „Sonntagstrend“ für sie gemessen wurde, wie aus der am Samstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts INSA für „Bild am Sonntag“ hervorgeht. Das ist ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die konservative Union aus CDU und CSU verliert einen Punkt und fällt auf 22 Prozent.

Viele Deutsche sind mit ihrem Bundeskanzler unzufrieden.
Viele Deutsche sind mit ihrem Bundeskanzler unzufrieden.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Regierung hat seit Wahl fast jeden vierten Wähler verloren
So schlecht standen die Regierungsparteien seit mehr als vier Jahren nicht mehr da. Der Abstand zwischen AfD und Union beträgt nunmehr sieben Prozentpunkte und ist damit so groß wie noch nie. Die SPD (Sozialdemokraten) verliert ebenfalls einen Prozentpunkt auf nun zwölf Prozent. Den INSA-Zahlen zufolge hat die schwarz-rote Koalition seit der Bundestagswahl im Februar 2025 fast jeden vierten Wähler verloren.

Das Team von Alice Weidel und ihrer Alternative für Deutschland wird immer größer.
Das Team von Alice Weidel und ihrer Alternative für Deutschland wird immer größer.(Bild: AFP)

Die Grünen dürfen ebenfalls über einen geringen Zuwachs jubeln, sie kommen auf 14 Prozent. Es ist den Angaben zufolge der beste Wert seit zweieinhalb Jahren. Die Linke kommt auf zehn Prozent, einen Punkt weniger als in der Vorwoche. FDP und BSW liegen weiterhin bei jeweils drei Prozent und wären damit klar nicht im Bundestag vertreten.

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Umfragen mit großen Unsicherheiten
Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge.

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