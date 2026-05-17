Wo das Christkind schon im Frühjahr einzieht

Ein Donnerstagabend, die warme Frühlingssonne geht langsam unter, an Winter und Weihnachten mag an solchen Tagen niemand denken. In der Dornbirner Marktstraße sind dennoch einige Bastler dabei, ein neues Schmuckstück für den Heiligen Abend anzufertigen. In der Werkstatt des Krippenvereins wird fleißig gehämmert, geleimt und gemalt. Julia und Stefan beispielsweise haben sich dazu entschieden, gemeinsam eine alpenländische Krippe anzufertigen.