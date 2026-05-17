Wo das Christkind schon im Frühjahr einzieht

Beim Dornbirner Krippenverein in Vorarlberg rüsten sich die Kursteilnehmer bereits fürs nächste Weihnachtsfest. Einmal in der Woche wird fleißig an den alpenländischen und orientalischen Krippen gebaut. Ein „Krone“-Besuch in der Werkstatt.
Ein Donnerstagabend, die warme Frühlingssonne geht langsam unter, an Winter und Weihnachten mag an solchen Tagen niemand denken. In der Dornbirner Marktstraße sind dennoch einige Bastler dabei, ein neues Schmuckstück für den Heiligen Abend anzufertigen. In der Werkstatt des Krippenvereins wird fleißig gehämmert, geleimt und gemalt. Julia und Stefan beispielsweise haben sich dazu entschieden, gemeinsam eine alpenländische Krippe anzufertigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.