Mini-Kraftwerke als Moderne der Atomenergie

Was gegen die Nutzung von Atomkraft spricht

Doch Experten wie Christian Klöppelt vom Fraunhofer-Institut aus Deutschland warnen. Mehrere Faktoren sprechen dagegen. Einerseits seien die Kosten immens. Bau, Sicherheit und Rückbau verschlingen Milliarden – die der Staat übernehmen müsste. Ein weiteres ungelöstes Problem stellt radioaktiver Abfall dar – gefährlich für zehntausende von Jahren. Jetzt gibt es zwar erstmals eine Lösung – Finnland eröffnet mit „Onkalo“ das weltweit erste Endlager tief unter der Erde -, doch das Problem an sich ist damit nicht gelöst. „Es ist keine saubere Lösung, aber die beste, die uns bis jetzt eingefallen ist“, so Nikolaus Müllner.