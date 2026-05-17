FIFA-Treffen mit Iran – Unterstützung zugesagt

„Positives und konstruktives“ Treffen

Nun sprach Tadsch von einem „positiven und konstruktiven Treffen“ mit der FIFA. „Wir haben unsere Bedenken besprochen und unser gemeinsames Engagement zum Ausdruck gebracht, um eine reibungslose Teilnahme des iranischen Teams an der Weltmeisterschaft zu gewährleisten.“ Das iranische Nationalteam soll am 15. Juni (Ortszeit) gegen Neuseeland in die WM starten. Weitere Gegner in der Gruppe G sind Belgien und Ägypten. US-Präsident Donald Trump hatte Ende April erklärt, er lasse FIFA-Chef Gianni Infantino bei der Entscheidung über eine Teilnahme des Irans freie Hand.