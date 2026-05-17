ÖFB-Legionär Trimmel zeigt Schiri die Rote Karte

Union-Berlin-Kapitän Christopher Trimmel hat in der deutschen Fußball-Bundesliga Schiedsrichter Patrick Ittrich mit einer Roten Karte in den Ruhestand „geschickt“.
Der Burgenländer zeigte Ittrich am Samstag nach dessen letztem Karrierespiel im Oberhaus – ein 4:0 von Union gegen Augsburg – mit einem breiten Grinsen den Karton. Verziert war dieser mit einer Nachricht samt Autogramm von Trimmel. „Ich habe ihm gesagt, er kann es gern aufheben“, sagte der ÖFB-Legionär bei Sky.
„Er kann es aber auch wegschmeißen, was immer er möchte. Jetzt gehen wir aber erstmal was trinken“, fügte Trimmel hinzu. Ittrich zeigte sich sichtlich bewegt und weinte nach dem Schlusspfiff. Er sei total überwältigt, gestand der 47-Jährige. „Ich bin eigentlich kein Heuler, aber: Kommt das mit dem Alter?“, meinte der Referee.
Tränen auch bei Aytekin-Abschied
Auch dessen Kollegen Deniz Aytekin, Tobias Welz und Frank Willenborg beendeten am letzten Bundesliga-Spieltag ihre Karrieren. Auch bei Aytekin flossen Tränen.
„Wahnsinn, dass es noch mal so emotional wird“, sagte der 47-Jährige nach seinem Abschiedsspiel beim 5:1 des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln.
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