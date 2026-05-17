ÖFB-Legionär Trimmel zeigt Schiri die Rote Karte

„Er kann es aber auch wegschmeißen, was immer er möchte. Jetzt gehen wir aber erstmal was trinken“, fügte Trimmel hinzu. Ittrich zeigte sich sichtlich bewegt und weinte nach dem Schlusspfiff. Er sei total überwältigt, gestand der 47-Jährige. „Ich bin eigentlich kein Heuler, aber: Kommt das mit dem Alter?“, meinte der Referee.