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Klarheit geschaffen

Christoph Freund bestätigt Aus für Bayern-Profi

Deutsche Bundesliga
17.05.2026 09:02
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bestätigt das Aus von Alexander Nübel.
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund bestätigt das Aus von Alexander Nübel.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Entscheidung ist gefallen: Alexander Nübel hat keine Zukunft beim FC Bayern München! Der deutsche Rekordmeister strebt einen Verkauf des Goalies, der aktuell noch an Stuttgart verliehen ist, an.

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„Alex wird nächste Woche im DFB-Pokalfinale mit Stuttgart gegen uns spielen und im Tor stehen. Er hat wieder eine sehr gute Saison gespielt“, sagte Sportdirektor Christoph Freund am Samstag. „Aber wir haben einen Austausch gehabt mit seinem Management. Und auch der Alex weiß Bescheid, wie unsere Planungen sind.“

Alexander Nübel (re.)
Alexander Nübel (re.)(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Kein Platz neben Trio
Diese sind eindeutig, nachdem der FC Bayern die Verträge mit Kapitän Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (37) jeweils um eine weitere Saison verlängert hat. Youngster Jonas Urbig (22) komplettiert das Torwart-Trio. „Wir gehen mit den Tormännern, die wir jetzt haben, auch in die nächste Saison“, so Freund.

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Zukunft offen
Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt. Der 29-Jährige machte nur wenige Spiele für den Rekordmeister. Von 2021 bis 2023 war er bereits an AS Monaco ausgeliehen. Sein Vertrag in München läuft aber noch bis 2030, seine Zukunft ist offen.

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