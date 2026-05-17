Abgasskandal: VW ändert vor Gericht seine Taktik

Anwalt vermutet andere Motive hinter neuer Taktik

Wie die heimischen Gerichte auf dieses Ansinnen von VW reagieren werden, ist noch offen. Poduschka erwartet aber unterschiedliche Reaktionen je nach Gericht. VW hoffe offenbar, so der Anwalt, sich Kosten zu ersparen, wenn Gerichte den Klägern nicht den Maximalbetrag von 15 Prozent des Kaufpreises als Schadenersatz zugestehen, sondern nur einen Teil. Letztlich seien in Österreich noch Hunderte Verfahren gegen VW anhängig, „da geht es schon um Geld für VW“. Aus Sicht des Juristen bleiben grundlegende europarechtliche Fragen offen, solange die Schadenhöhe nicht auch anerkannt wird. Auf deren Klärung hofft er weiter. Er wirft VW „Machtmissbrauch“ vor, weil der Autokonzern alles versuche, um Entscheidungen des Höchstgerichts der EU zum Motor EA288 zu verhindern.