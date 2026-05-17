Die letzten Stunden! „Krone“ kennt Sturm-Countdown

Der Fahrplan bis zum Anpfiff heute (14.30) gegen Rapid ist beim Titelverteidiger auf die Minute genau geplant. Was die Mannschaft von Fabio Ingolitsch bis zum großen Endspiel um den Meistertitel im bummvollen Stadion macht, erzählte Sturms langjähriger Teammanager Martin Ehrenreich der „Krone“.