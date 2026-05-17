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Das große Endspiel

Die letzten Stunden! „Krone“ kennt Sturm-Countdown

Fußball National
17.05.2026 07:00
Der Countdown vor dem Anpfiff gegen Rapid ist bei Sturm bis ins Detail geplant.
Der Countdown vor dem Anpfiff gegen Rapid ist bei Sturm bis ins Detail geplant.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Der Fahrplan bis zum Anpfiff heute (14.30) gegen Rapid ist beim Titelverteidiger auf die Minute genau geplant. Was die Mannschaft von Fabio Ingolitsch bis zum großen Endspiel um den Meistertitel im bummvollen Stadion macht, erzählte Sturms langjähriger Teammanager Martin Ehrenreich der „Krone“.

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Der Countdown zum Tag der Entscheidung hat schon Samstag begonnen. Sturms Teammanager Martin Ehrenreich gibt der „Krone“ Einblicke, wie die Stunden vor dem Finale gegen Rapid ablaufen.

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