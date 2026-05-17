Sabres erzwingen Entscheidungsspiel im Play-off

Die Buffalo Sabres haben sich im Play-off der National Hockey League (NHL) ein Entscheidungsspiel gegen die Montreal Canadiens erkämpft.
Die Sabres gewannen am Samstag (Ortszeit) bei den Kanadiern trotz frühen 1:3-Rückstands noch deutlich mit 8:3 und glichen in der „best of seven“-Serie auf 3:3 aus. In der siebenten und entscheidenden Partie um den Einzug ins NHL-Halbfinale hat Buffalo nun in der Nacht auf Dienstag Heimvorteil.
Der Sieger des Duells trifft im Finale der Eastern Conference auf die Carolina Hurricanes. Carolina hatte die Philadelphia Flyers in der zweiten Runde besiegt und steht in den diesjährigen Play-offs bei 8:0 Siegen.
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