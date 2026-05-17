Sabres erzwingen Entscheidungsspiel im Play-off

Die Sabres gewannen am Samstag (Ortszeit) bei den Kanadiern trotz frühen 1:3-Rückstands noch deutlich mit 8:3 und glichen in der „best of seven“-Serie auf 3:3 aus. In der siebenten und entscheidenden Partie um den Einzug ins NHL-Halbfinale hat Buffalo nun in der Nacht auf Dienstag Heimvorteil.