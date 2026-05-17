Raserfahrt durch Modena: „Überall sah man Blut“

Ein weiterer Mann, der sich an jener Stelle befand, an der das Auto in die Menschengruppe fuhr, sagte gegenüber lokalen Medien, er habe sich nur retten können, weil er sich im letzten Moment in ein Geschäft flüchtete. „Dann gelang es jemandem, die Fahrertür von außen zu öffnen. Der Fahrer stieß ihn weg und rannte davon“, schilderte der Mann. „Überall sah man Blut, Schuhe und Taschen“, sagte ein Zeuge.