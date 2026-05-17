Offiziell: Xabi Alonso hat einen neuen Klub!

„Im Kader steckt großes Talent, und dieser Fußballverein verfügt über enormes Potenzial. Es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu führen. Nun liegt der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinn von Titeln“, sagte Alonso, der in Deutschland mit Bayer Leverkusen in der Saison 2023/2024 das nationale Double gewonnen hatte.