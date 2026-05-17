Offiziell: Xabi Alonso hat einen neuen Klub!

Xabi Alonso wird neuer Trainer des englischen Premier-League-Klubs Chelsea. Wie die „Blues“ am Sonntag mitteilten, unterschrieb der 44-jährige Spanier einen Vertrag bis 2030.
Der Londoner Klub, der die Champions League verpasst hat und am Samstag das FA-Cup-Finale gegen Manchester City verlor, hatte sich vor gut drei Wochen von Coach Liam Rosenior getrennt. Alonso arbeitete zuletzt bei Real Madrid, wurde aber bei den „Königlichen“ nach nur einem halben Jahr freigestellt.
„Im Kader steckt großes Talent, und dieser Fußballverein verfügt über enormes Potenzial. Es wird mir eine große Ehre sein, ihn zu führen. Nun liegt der Fokus auf harter Arbeit, dem Aufbau der richtigen Kultur und dem Gewinn von Titeln“, sagte Alonso, der in Deutschland mit Bayer Leverkusen in der Saison 2023/2024 das nationale Double gewonnen hatte.
Auch in Liverpool ein Thema
In den letzten Monaten war Alonso auch immer wieder mit seinem Ex-Klub Liverpool in Verbindung gebracht worden. Bei den „Reds“ verdichten sich aber die Anzeichen, dass es mit dem Niederländer Arne Slot weitergehen soll.
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