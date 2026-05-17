Blauer Meinungsschwenk wegen Energie-Krise

Die FPÖ und die Windkraft – es bleibt eine schwierige Beziehung. Rückblende zum Jahresbeginn: In Salzburg stand die Verordnung zum beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien auf der Tagesordnung. FPÖ-Landesrat Martin Zauner verordnete sogenannte Beschleunigungsgebiete allerdings nur für Photovoltaik. Zauner selbst outete sich als klarer Gegner eines zügigen Ausbaus von Windrädern.