Betrunkener (17) attackiert Polizist und Freundin

In der Regel sind es ja Autos oder Motorräder, die die Polizei im Zuge von Kontrollen aus dem Verkehr zieht. In Höfen im Tiroler Außerfern war es am Samstagabend ein Fußgänger, der auf einer Landesstraße marschierte und versuchte, die Tür eines Pkw zu öffnen. Die Beamten stellten den Betrunkenen zur Rede, der daraufhin in Rage geriet – und letztlich komplett ausrastete, als seine Freundin nachkam ...