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Zu Fuß in Kontrolle

Betrunkener (17) attackiert Polizist und Freundin

Tirol
17.05.2026 09:01
Gegenüber der Polizei und seiner Freundin wurde der Verdächtige handgreiflich (Symbolbild).
Gegenüber der Polizei und seiner Freundin wurde der Verdächtige handgreiflich (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

In der Regel sind es ja Autos oder Motorräder, die die Polizei im Zuge von Kontrollen aus dem Verkehr zieht. In Höfen im Tiroler Außerfern war es am Samstagabend ein Fußgänger, der auf einer Landesstraße marschierte und versuchte, die Tür eines Pkw zu öffnen. Die Beamten stellten den Betrunkenen zur Rede, der daraufhin in Rage geriet – und letztlich komplett ausrastete, als seine Freundin nachkam ...

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Am Samstagabend führte eine Streife der Polizeiinspektion Reutte in Höfen auf der B198 Lechtal Straße routinemäßige Verkehrskontrollen durch, als sie plötzlich auf einen – augenscheinlich betrunkenen – jungen Mann aufmerksam wurde. „Dieser war zu Fuß auf der Landesstraße unterwegs und versuchte, bei einem Pkw die Tür zu öffnen“, heißt es von der Exekutive.

Zitat Icon

Als ein weiterer Pkw am Vorfallort eintraf, attackierte der Mann die Beifahrerin, welche sich später als Lebensgefährtin des Mannes herausstellte.

Die Ermittler

Beleidigungen und Fluchtversuch
Als die Beamten den Fußgänger ansprachen, sei dieser „umgehend aggressiv“ geworden. „Er beleidigte die Polizisten und versuchte zu flüchten“, schildern die Ermittler weiter.

Doch damit nicht genug: Plötzlich traf ein Pkw am Vorfallort ein. Der Verdächtige – wie sich herausstellte, handelte es sich um einen 17-jährigen Einheimischen – attackierte die Beifahrerin. Und das war seine Freundin!

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Dann wurde der Verdächtige auch noch gegenüber einem Polizisten handgreiflich. „Unter erheblichem Widerstand wurde der junge Mann schließlich vorläufig festgenommen“, so die Ermittler. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab eine „erhebliche Alkoholisierung“. Nach Abschluss der Erhebungen erfolgen entsprechende Anzeigen.

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