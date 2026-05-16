Sparkassen-Kunden müssen zu Pfingsten aufpassen

Schon seit vergangenem August ist die Salzburger Sparkasse rechtlich komplett mit ihrer Mutter Erste Bank fusioniert. Jetzt legen die beiden Geldhäuser auch ihre Computer- und Online-Systeme zusammen. Deshalb kommt es für die Kunden der Salzburger Sparkasse am Pfingstwochenende zu Einschränkungen. Im Zeitraum von Freitag, 22. Mai, 18 Uhr, bis Montag, 25. Mai, am Vormittag sind gewisse Leistungen nicht verfügbar.