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Bank-Einschränkungen

Sparkassen-Kunden müssen zu Pfingsten aufpassen

Salzburg
16.05.2026 07:00
Aufgrund der Zusammenlegung der Online-Systeme gibt es zu Pfingsten Einschränkungen für Kunden ...
Aufgrund der Zusammenlegung der Online-Systeme gibt es zu Pfingsten Einschränkungen für Kunden der Sparkasse beim Online-Banking.(Bild: Krone KREATIV/APA-PictureDesk/Büro Watzmann, Erste Bank)
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Von Matthias Nagl

Die Salzburger Sparkasse und die Erste Bank verschmelzen nach ihrer Fusion im vergangenen Jahr jetzt auch ihr Computer- und Online-System. Beim Online-Banking und bei manchen Abhebungen wird es Einschränkungen geben.

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Schon seit vergangenem August ist die Salzburger Sparkasse rechtlich komplett mit ihrer Mutter Erste Bank fusioniert. Jetzt legen die beiden Geldhäuser auch ihre Computer- und Online-Systeme zusammen. Deshalb kommt es für die Kunden der Salzburger Sparkasse am Pfingstwochenende zu Einschränkungen. Im Zeitraum von Freitag, 22. Mai, 18 Uhr, bis Montag, 25. Mai, am Vormittag sind gewisse Leistungen nicht verfügbar.

Mit dem Jugendkonto Spark7 sind keine Bargeldbehebungen und keine Kartenzahlungen möglich. Online-Zahlungen, die mit der Banking-App George freigegeben werden müssen, pausieren ebenso. Mit Sparkarten sind keine Bargeldbehebungen möglich.

Zitat Icon

Wer zu Pfingsten größere Zahlungen plant oder in den Urlaub fährt, sollte vorab ausreichend Bargeld beheben.

Claus Graggaber, Sparkassendirektor

Bild: Markus Tschepp

Mit herkömmlichen Bankomatkarten funktionieren Bargeldbehebungen bis zu 400 Euro am Tag, wenn das Wochenlimit von 1500 Euro noch nicht erreicht ist. Kartenzahlungen sind bis zum Wochenlimit von 1500 Euro ebenfalls möglich. Gleiches gilt für Kreditkartenzahlungen, und hier bis zum individuellen Limit.

Bei großem Bedarf an Bargeld ist Planung nötig
„Wir empfehlen unseren Kunden, wichtige Bankgeschäfte vor dem 22. Mai oder nach dem 25. Mai zu erledigen“, rät Sparkassen-Chef Claus Graggaber seinen Kunden. Denn auch das Internet-Banking George ist von den Arbeiten betroffen: Am Pfingstwochenende sind weder Log-ins noch Überweisungen möglich. „Besonders für unsere jungen Kunden mit Spark7-Konto gilt: Bitte rechtzeitig Bargeld abheben, um bestens vorbereitet zu sein“, appelliert Graggaber.

Am 22. Mai funktioniert der Handel von Wertpapieren an ausländischen Börsen nicht. In den Filialen gibt es am Freitag vor Pfingsten ebenfalls Einschränkungen. Konto-Eröffnungen sind nicht möglich. Überweisungen, Kontoauszüge und sonstige Services funktionieren beim Selbstbedienungsterminal nicht, Einzahlungen sind per Selbstbedienung möglich. Wer größere Geldbeträge fürs Pfingstwochenende braucht oder verreist, sollte also rechtzeitig Bargeld abheben, empfiehlt auch Bank-Chef Graggaber.

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