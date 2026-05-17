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Italien droht mit der Aufgabe des Plöckenpasses!

Kärnten
17.05.2026 08:00
Die Berge rund um den Plöckenpass in den Karnischen Alpen sind instabil und die Gefahr für ...
Die Berge rund um den Plöckenpass in den Karnischen Alpen sind instabil und die Gefahr für neuerliche Felsstürze auf der kehrenreichen Passstraße ist groß. Daher befürwortet Italien einen 4,1 Kilometer langen Scheiteltunnel.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Stefano Mazzolini, der Vizepräsident der Region Friaul, warnt im „Krone“-Interview: „Ein erneuter Felssturz könnte das endgültige Aus für die Verbindung am Plöckenpass bedeuten.“ Kärnten und Österreich müssen sich nun endlich zu einer Lösung bekennen ...

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Seit mehr als 850 Tagen ist der Plöckenpass das Dauersorgenkind zwischen Kärnten und Italien. Mehrere Millionen hat Italien nach dem Felssturz im Dezember 2023 in die Sanierung der bestehenden Straße investiert – die nach mehreren wetterbedingten Verschiebungen ab dem 22. Mai wieder freigegeben werden soll.

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