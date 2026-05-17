Italien droht mit der Aufgabe des Plöckenpasses!

Seit mehr als 850 Tagen ist der Plöckenpass das Dauersorgenkind zwischen Kärnten und Italien. Mehrere Millionen hat Italien nach dem Felssturz im Dezember 2023 in die Sanierung der bestehenden Straße investiert – die nach mehreren wetterbedingten Verschiebungen ab dem 22. Mai wieder freigegeben werden soll.