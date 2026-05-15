Italienerin täuschte Tod der Tochter mit KI vor

Die Italienerin behauptete, die schwangere Tochter sei schwer erkrankt, in einer Spezialklinik in der Schweiz behandelt worden und schließlich gestorben. Um die Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, verschickte die 53-Jährige auch Bilder von Neugeborenen und behauptete, es handle sich um ihr Enkelkind.