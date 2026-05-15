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Um an Geld zu kommen

Italienerin täuschte Tod der Tochter mit KI vor

Ausland
15.05.2026 11:04
In Norditalien hat eine Frau eine Geschichte über den Tod ihrer schwangeren Tochter erfunden. ...
In Norditalien hat eine Frau eine Geschichte über den Tod ihrer schwangeren Tochter erfunden. KI-generierte Bilder sollten als Beleg dienen (Symbolbild).(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Norditalien hat eine Frau eine Geschichte über den Tod ihrer schwangeren Tochter erfunden, um an Geld zu kommen. Die 53-Jährige schickte ihrer Bekannten sogar angebliche Fotos der Beerdigung, die sie mit KI generiert hatte.

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Die Italienerin behauptete, die schwangere Tochter sei schwer erkrankt, in einer Spezialklinik in der Schweiz behandelt worden und schließlich gestorben. Um die Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, verschickte die 53-Jährige auch Bilder von Neugeborenen und behauptete, es handle sich um ihr Enkelkind.

Später folgten KI-generierte Bilder der angeblichen Trauerfeier, wie die italienische Polizei am Donnerstag berichtete. Die frühere Arbeitskollegin der Verdächtigen – die beiden hatten gemeinsam in einem Hotel in Südtirol gearbeitet – überwies mehrfach Geld für angebliche Krankenhaus- und Behandlungskosten. 

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