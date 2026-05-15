Um an Geld zu kommen
Italienerin täuschte Tod der Tochter mit KI vor
In Norditalien hat eine Frau eine Geschichte über den Tod ihrer schwangeren Tochter erfunden, um an Geld zu kommen. Die 53-Jährige schickte ihrer Bekannten sogar angebliche Fotos der Beerdigung, die sie mit KI generiert hatte.
Die Italienerin behauptete, die schwangere Tochter sei schwer erkrankt, in einer Spezialklinik in der Schweiz behandelt worden und schließlich gestorben. Um die Geschichte glaubwürdig erscheinen zu lassen, verschickte die 53-Jährige auch Bilder von Neugeborenen und behauptete, es handle sich um ihr Enkelkind.
Später folgten KI-generierte Bilder der angeblichen Trauerfeier, wie die italienische Polizei am Donnerstag berichtete. Die frühere Arbeitskollegin der Verdächtigen – die beiden hatten gemeinsam in einem Hotel in Südtirol gearbeitet – überwies mehrfach Geld für angebliche Krankenhaus- und Behandlungskosten.
Nachdem Angehörige des Betrugsopfers Verdacht geschöpft hatten, wurde eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Die Ex-Kollegin kommt aus Gröden in Südtirol, die Verdächtige aus der Region Venetien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.