Enttarnt: Wie KI unsere Anonymität im Netz bedroht

Sie gilt als essenziell für die freie Meinungsäußerung, zum Schutz der Privatsphäre sowie vor Diskriminierung – doch die Tage der Anonymität im Internet könnten gezählt sein. Eine aktuelle Untersuchung zeigt, „dass große Sprachmodelle zur De-Anonymisierung in großem Maßstab eingesetzt werden können“. Ein Weckruf für unbescholtene Bürger, die vermeintlich „nichts zu verbergen haben“.