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Für „Toy Story 5“

Taylor Swift erfüllt sich mit neuem Song Traum

Society International
02.06.2026 07:04
Taylor Swift stellt ihren Fans ihren neuesten Song vor, den sie für „Toy Story 5“ geschrieben ...
Taylor Swift stellt ihren Fans ihren neuesten Song vor, den sie für „Toy Story 5“ geschrieben hat und mit dem sie sich einen großen Traum erfüllt.(Bild: AFP/GREGORY SHAMUS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Taylor Swift hat einen neuen Song angekündigt – mit dem sie sich zugleich selbst einen Traum erfüllt. „Mein neuer Song ,I Knew It, I Knew You‘ für Disney und Pixars ,Toy Story 5‘ gehört euch ab dem 5. Juni“, schrieb sie auf Instagram.

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Und verriet weiter: „Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten ,Toy Story‘-Film gesehen habe.“

Sehen Sie hier das Posting, mit dem Taylor Swift ihren neuen Song ankündigte:

Song für Film geschrieben
Sie habe sich auf der Stelle in „Toy Story 5“ verliebt, als sie den Film in einem frühen Produktionsstadium habe sehen dürfen. „Und ich schrieb diesen Song, sobald ich nach der Vorführung wieder zu Hause war.“

  Der fünfte Teil der „Toy Story“ wird am 19. Juni in den USA veröffentlicht, in den deutschen Kinos soll der Film ab dem 23. Juli laufen. Der letzte „Toy Story“-Teil kam im Jahr 2019 in die Kinos. Der erste Teil wurde 1995 als erster Spielfilm komplett am Computer gemacht – er ging als Meilenstein in die Filmgeschichte ein.

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