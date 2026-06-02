Taylor Swift erfüllt sich mit neuem Song Traum

Der fünfte Teil der „Toy Story“ wird am 19. Juni in den USA veröffentlicht, in den deutschen Kinos soll der Film ab dem 23. Juli laufen. Der letzte „Toy Story“-Teil kam im Jahr 2019 in die Kinos. Der erste Teil wurde 1995 als erster Spielfilm komplett am Computer gemacht – er ging als Meilenstein in die Filmgeschichte ein.