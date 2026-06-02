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Frederiksen bleibt

Dänemark bekommt Vier-Parteien-Regierung

Außenpolitik
02.06.2026 07:07
Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bleibt im Amt.
Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bleibt im Amt.(Bild: AFP/EMIL HELMS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dänemark bekommt eine neue Links-Mitte-Regierung aus vier Parteien. Das teilte der dänische Hof am späten Montagabend mit. Zuvor hatte der frühere Ministerpräsident und bisherige Außenminister Lars Løkke Rasmussen die Verhandlungen zweimal platzen lassen.

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Fast zehn Wochen nach der Parlamentswahl steht nun fest, dass Dänemark eine Koalition aus sozialistischer Volkspartei (SF), der linksliberalen Radikale Venstre, der Sozialdemokratischen Partei und der Partei Moderaterne der politischen Mitte bekommen wird. Gemeinsam haben sie 82 Sitze im Parlament, für eine Mehrheit wären 90 nötig. Eine Minderheitsregierung ist in Dänemark üblich, sie darf nur keine Mehrheit gegen sich haben. Die neue Regierung wird künftig wohl vor allem auf die Unterstützung der linken Partei Enhedslisten setzen, die elf Mandate hat.

Regierungschefin bleibt Mette Frederiksen, für die es nach 2019 und 2022 bereits die dritte Amtszeit ist. Sie hatte zunächst wochenlang erfolglos mit diversen Parteien verhandelt, nachdem die Wahl keine eindeutige Mehrheit für eines der politischen Lager ergeben hatte. Zwischenzeitlich hatte der Rechtsliberale Troels Lund Poulsen das Mandat für die Koalitionsverhandlungen bekommen, war aber damit auch gescheitert. Seit mehr als einer Woche hatte Frederiksen erneut den Hut aufgehabt.

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Am heutigen Dienstag will Frederiksen eine Regierungsgrundlage präsentieren. Am Mittwoch sollen die neuen Ministerinnen und Minister dann König Frederik X. vorgestellt werden.

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