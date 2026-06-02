Dänemark bekommt Vier-Parteien-Regierung

Fast zehn Wochen nach der Parlamentswahl steht nun fest, dass Dänemark eine Koalition aus sozialistischer Volkspartei (SF), der linksliberalen Radikale Venstre, der Sozialdemokratischen Partei und der Partei Moderaterne der politischen Mitte bekommen wird. Gemeinsam haben sie 82 Sitze im Parlament, für eine Mehrheit wären 90 nötig. Eine Minderheitsregierung ist in Dänemark üblich, sie darf nur keine Mehrheit gegen sich haben. Die neue Regierung wird künftig wohl vor allem auf die Unterstützung der linken Partei Enhedslisten setzen, die elf Mandate hat.