Über diese Absage ist Ralf Rangnick „sehr froh“

„Ich bleibe dabei: Ich bin froh, dass das Testspiel nicht stattfindet“, kann ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf die ursprünglich gegen Guatemala geplante Partie gut verzichten. „Wir haben heute einen gewissen Preis zahlen müssen. Es war heute einiges los, was wir uns nicht so vorgestellt haben“, sprach der 67-Jährige am Montag die Verletzungen von Christoph Baumgartner und David Alaba sowie die Rote Karte von Konrad Laimer an. Österreich wäre am 10. Juni im Rose Bowl Stadium in Los Angeles auf die Auswahl Guatemalas getroffen.