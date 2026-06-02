Gemeinden bremsen bei Kindergartenkosten

Neue Lösung auch im Pongau

Nachdem der Pinzgau angekündigt hatte, dass Eltern nun in allen Gemeindeeinrichtungen einen einheitlichen Tarif zahlen, gibt es auch im Pongau eine neue Lösung. Die Gemeinden springen für Mehrstunden nicht mehr ein. Im Detail heißt das: Land oder Bund fördern für über Dreijährige bekanntlich nur bis zu 20 Stunden. Für eine Halbtagesbetreuung ist das aber oftmals zu knapp. Die meisten Kinder bleiben bis zu 30 Stunden in den Einrichtungen.