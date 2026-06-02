Trump: Netanyahu ist „verrückt und undankbar“

Die Kämpfe im Libanon sind auch ein Knackpunkt in den Gesprächen über ein dauerhaftes Friedensabkommen im Iran. Ein dauerhafter Waffenstillstand dort ist eine der Forderungen der iranischen Führung. Trump hält es für möglich, „nächste Woche“ eine Einigung zu erzielen. Manche Punkte seien noch zu klären. Der US-Präsident hatte jedoch schon mehrfach optimistische Zeitpläne bekannt gegeben, die dann schnell von der Realität eingeholt wurden.