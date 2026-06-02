Ungarn würde Staaten unter Migrationsdruck helfen

Ungarn werde seine Grenzen weiterhin streng sichern, sagte auch der neue Premierminister Péter Magyar. Es werde keine „Migrantenlager“ geben und man werde keine „verurteilten Kriminellen wie Menschenschmuggler freilassen“. Damit bezog er sich auf eine Maßnahme der vorherigen Regierung, die mehr als 2000 inhaftierte Menschenschlepper betraf und gegen die die EU-Kommission eine Klage vor Gericht erhoben hat.