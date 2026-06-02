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Bulliger „Toni-Polster-Typ“ brachte den Sieg

Tirol: Sport-Nachrichten
02.06.2026 07:00
Erdim Demircioglu (r.) und Co. besiegten Wipptal mit 1:0
Erdim Demircioglu (r.) und Co. besiegten Wipptal mit 1:0(Bild: Patrick Seidl)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Wipptals Serie von sieben Siegen ist auswärts beim Seefelder Plateau gerissen. In einer engen Partie entschied letztlich ein erfahrener Stürmer das Duell – Seefeld ist damit dem Ziel, in die Top 3 vorzustoßen, einen Schritt näher gekommen. Im Wipptal stehen nicht nur sportliche Veränderungen an. 

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Mit breiter Brust reiste der FC Wipptal nach Scharnitz. Schließlich hatte man die letzte Niederlage in der Gebietsliga West vor fast zwei Monaten kassiert – am 4. April gegen Tabellenführer Inzing. Doch ausgerechnet gegen den FC Seefelder Plateau fand die Erfolgsserie dann ihr Ende.

Spezieller Strümer
„Es war nicht einfach, Wipptal ist nicht umsonst Tabellenzweiter“, zollte der Seefeld-Trainer Patrick Klotz dem Gegner nach dem Spiel Respekt. Angst hatte seine Truppe allerdings keine. Im Gegenteil: Dario Dubravac brachte die Gastgeber in der 26. Minute mit 1:0 in Führung und stellte die Weichen auf Sieg. „Dario ist ein bulliger Typ mit sehr viel Erfahrung – ein Toni-Polster-Verschnitt“, lachte Klotz.
Freuen darf man sich laut Klotz auch über eine starke Saison: „Wir sind sehr zufrieden. Unser Ziel ist es, die Top Drei zu erreichen. Der Rückstand auf den Drittplatzierten Patscherkofel beträgt nur vier Punkte, und das ist noch aufzuholen“, gab Klotz die Marschrichtung für die verbleibenden Spiele vor. 

Marcel Föger (m.) führt mit 19 Toren die Torschützenliste der Liga an.
Marcel Föger (m.) führt mit 19 Toren die Torschützenliste der Liga an.(Bild: Patrick Seidl)

Umbruch auf allen Ebenen
Bei den Wipptalern war bereits vor dem Spiel einiges in Bewegung. Langzeittrainer Josef Mader gab Anfang Mai seinen Rücktritt bekannt, der 25-jährige Daniel Spinn übernahm daraufhin interimsmäßig. „In Hall ging es für mich nicht weiter, dann hat sich diese Möglichkeit bis zum Saisonende ergeben“, sagte der Ex-Akademiekicker, der jedoch selbst wieder auf das Feld zurückkehren möchte.
Auch in der Vereinsführung stehen Veränderungen an. „Unser Vorstand wird im Herbst abgelöst, dann übernimmt ein neues Team“, sagte der „Noch“-Wipptal-Obmann Hansjörg Wessiak.

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