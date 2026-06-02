Bulliger „Toni-Polster-Typ“ brachte den Sieg

Spezieller Strümer

„Es war nicht einfach, Wipptal ist nicht umsonst Tabellenzweiter“, zollte der Seefeld-Trainer Patrick Klotz dem Gegner nach dem Spiel Respekt. Angst hatte seine Truppe allerdings keine. Im Gegenteil: Dario Dubravac brachte die Gastgeber in der 26. Minute mit 1:0 in Führung und stellte die Weichen auf Sieg. „Dario ist ein bulliger Typ mit sehr viel Erfahrung – ein Toni-Polster-Verschnitt“, lachte Klotz.

Freuen darf man sich laut Klotz auch über eine starke Saison: „Wir sind sehr zufrieden. Unser Ziel ist es, die Top Drei zu erreichen. Der Rückstand auf den Drittplatzierten Patscherkofel beträgt nur vier Punkte, und das ist noch aufzuholen“, gab Klotz die Marschrichtung für die verbleibenden Spiele vor.