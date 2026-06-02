Mehrere Tote
Erneut massive russische Luftangriffe auf Ukraine
Neun Todesopfer und fast 100 Verletzte gibt es nach schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine zu beklagen. Ballistische Raketen und Marschflugkörper gingen auch über der Hauptstadt Kiew nieder.
In der Dreimillionenstadt Kiew wurden mindestens vier Menschen getötet und 58 weitere verletzt, gab Bürgermeister Vitali Klitschko bekannt. 40 von ihnen würden stationär behandelt, darunter zwei Kinder.
Wohnhaus eingestürzt
Mehrere Gebäude wurden bei den Angriffen beschädigt und gerieten in Brand. Ein mehrstöckiges Wohnhaus ist eingestürzt. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet. Viele Einwohner suchten Zuflucht in U-Bahn-Stationen und Luftschutzkellern. In verschiedenen Stadtteilen gab es Brände. Kurzzeitig kam es auch zu Stromausfällen und Problemen bei der Wasserversorgung.
Aktuelle Bilder aus der Ukraine:
In der Stadt Dnipro wurden bei dem nächtlichen Angriff Behördenangaben zufolge mindestens fünf Menschen getötet und 25 weitere verletzt. Davon würden 23 aktuell im Krankenhaus behandelt, darunter ein 13 Jahre altes Mädchen.
Charkiw und Saporischschja unter Beschuss
In der östlichen Stadt Charkiw wurden dem Bürgermeister zufolge mindestens zehn Menschen verletzt. Russland griff auch Ziele in der Stadt Saporischschja an.
Polens Luftabwehr in Alarmbereitschaft
Im westlichen Nachbarland Polen erklärte das Militär in der Nacht auf der Plattform X, angesichts der russischen Angriffe in der Ukraine sei die Luftabwehr in Alarmbereitschaft versetzt worden, Militärflugzeuge seien aufgestiegen. In Polen kommt es bei größeren Angriffen in der Ukraine immer wieder zur Alarmierung der Luftabwehr, manchmal steigen dabei auch Kampfjets von NATO-Partnern auf.
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