Eigene Partei bremst umstrittenen Trump-Plan aus

US-Präsident Donald Trump ist mit einem seiner umstrittensten Vorhaben vorerst gescheitert: Nach massivem Widerstand aus den eigenen Reihen wurden die Pläne für einen milliardenschweren Entschädigungsfonds nach Angaben von Insidern auf Eis gelegt. Besonders die Möglichkeit, dass auch Beteiligte am Sturm auf das Kapitol vom 6. Jänner 2021 von dem Programm profitieren könnten, sorgte für heftige Kritik innerhalb der Republikanischen Partei.