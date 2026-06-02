Mexikos Polizei setzt bei Protesten Tränengas ein

Zehn Tage vor Beginn der Fußball-WM ist die Polizei in Mexiko mit Tränengas gegen Demonstranten vorgegangen. Der gewaltsame Einsatz erfolgte am Montag bei Protesten von Lehrern, die in der Hauptstadt Mexiko-Stadt eine bessere Bezahlung forderten. Die Protestierenden schossen daraufhin Feuerwerkskörper auf die Einsatzkräfte ab. Mit dem Tränengas sollte wohl verhindert werden, dass die Menge zum zentralen Zócalo-Platz vordringt, wo bei der WM ein großes Fan-Fest geplant ist.