Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aus bei French Open

Potapova hadert: „War nicht entschlossen genug“

Tennis
02.06.2026 07:56
Für Anastasia Potapova war im Achtelfinale Schluss.
Für Anastasia Potapova war im Achtelfinale Schluss.(Bild: GEPA)
Porträt von Philipp Scheichl
Von Philipp Scheichl

Anastasia Potapova scheiterte bei den French Open in Paris im Achtelfinale. Österreichs Tennis-Damen warten damit weiter auf das erste Major-Viertelfinale seit 2012.

0 Kommentare

Enttäuscht schlug sie die Hände vor das Gesicht, schlich mit hängendem Kopf und unter aufmunterndem Applaus vom Platz. Der Traum vom Viertelfinale bei den French Open in Paris? Ausgeträumt! Nach einem Match voller Auf und Ab, einer Achterbahnfahrt.

Die für die seit Jänner unter österreichischer Flagge spielende Anastasia Potapova im Hoch begann: Schnell lag die 25-Jährige unter der Pariser Mittagssonne auf dem Court Suzanne Lenglen 4:1 voran, war in einer von Aufschlagverlusten dominierten Partie mit ihrem Powertennis die spielbestimmende Akteurin. Ehe der Faden riss, Anna Kalinskaja fünf Games in Serie holte, Satz eins nach 46 Minuten an die Russin ging. 

Munteres Hin und Her
Potapova schüttelte sich, fing sich – und dominierte Satz zwei nach Belieben. Auch weil sie stark servierte, nur eine Breakchance abwehren musste. Und als sie ihrer Gegnerin auch in Satz drei den Aufschlag zum 1:0 abnahm, schien das Viertelfinale zum Greifen nahe.

Anna Kalinskaja
Anna Kalinskaja(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Denkste. Kalinskaja fand wieder zu ihrem Spiel, stellte die Eigenfehler ab. Und lag kurz später 4:1 voran. Potapova reagierte frustriert, fluchte lautstark – doch sie ließ nicht locker, holte sich vier Games in Serie, schlug plötzlich auf den Sieg auf. Nur hielten ihre Nerven nicht: erst der Aufschlagverlust zum 5:5, danach ein selbiger zum 6:6. Achterbahnfahrt par excellence.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Die 48 Kilometer Luftlinie entfernt vom Disneyland noch einmal in luftige Höhe ging, als Potapova im finalen Match-Tiebreak mit 4:1 voranlag. Doch sie endete ganz unten: Nach 2:49 Stunden Spielzeit segelte ein Return ins Aus, endete Potapovas Paris-Traum – 4:6, 6:2, 6:7. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht – es war ein offenes Spiel, in den entscheidenden Momenten war ich nicht entschlossen genug.“

Jetzt geht es auf Rasen
Womit Österreichs Damen weiter auf die erste Major-Viertelfinalistin seit Tamira Paszek 2012 in Wimbledon, auf die erste in Paris seit Sylvia Plischke und Barbara Schwartz (je 1999) vor 27 Jahren wartet. Trösten kann sich Potapova mit rund 285.000 Euro an Preisgeld und dem Sprung auf Rang 26 der Weltrangliste. Im Jahres-Ranking liegt sie in der Live-Wertung schon auf Platz 14.

Lesen Sie auch:
Anastasia Potapova verlor einen wahren Tennis-Krimi in Paris. 
Aus bei French Open
Frühere Landsfrau lässt Potapovas Träume platzen
01.06.2026

Nun erfolgt der Umstieg auf Rasen, für kommende Woche hat Potapova beim WTA-250er in Hertogenbosch genannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
02.06.2026 07:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
124.123 mal gelesen
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
99.977 mal gelesen
Archivbild
Österreich
Schwere Unwetter sorgen für brenzlige Situationen
97.358 mal gelesen
Die Gewitterfront sorgte für zahlreiche Schäden in ganz Österreich.
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
2407 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Ausland
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
777 mal kommentiert
Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Innenpolitik
Sparpaket: Wer Budgetloch wirklich stopfen soll
715 mal kommentiert
Die Regierung muss fünf Milliarden in den kommenden zwei Jahren einsparen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf