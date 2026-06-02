Potapova hadert: „War nicht entschlossen genug“

Jetzt geht es auf Rasen

Womit Österreichs Damen weiter auf die erste Major-Viertelfinalistin seit Tamira Paszek 2012 in Wimbledon, auf die erste in Paris seit Sylvia Plischke und Barbara Schwartz (je 1999) vor 27 Jahren wartet. Trösten kann sich Potapova mit rund 285.000 Euro an Preisgeld und dem Sprung auf Rang 26 der Weltrangliste. Im Jahres-Ranking liegt sie in der Live-Wertung schon auf Platz 14.