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Google-Tool verrät, was das Netz über Sie weiß

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16.03.2026 05:00
Daten gelten als Treibstoff für die vierte industrielle Revolution und sind eine dementsprechend ...
Daten gelten als Treibstoff für die vierte industrielle Revolution und sind eine dementsprechend gefragte Ressource, mit der reger Handel betrieben wird.(Bild: Andrii - stock.adobe.com)
Porträt von Sebastian Räuchle
Von Sebastian Räuchle

Das Internet weiß viel, manchmal sogar mehr, als uns lieb ist – etwa, wenn unsere persönlichsten Informationen wie Name, Adresse oder Telefonnummer für jedermann öffentlich einseh- und abrufbar sind. Ein einfaches Google-Tool kann Ihnen jedoch helfen, den Überblick über Ihre Daten zu behalten und deren Verbreitung gegebenenfalls zu verhindern.

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Daten sind bekanntermaßen das neue Öl. Sie gelten als Treibstoff für die vierte industrielle Revolution, KI, Vernetzung und Big Data, und sind eine dementsprechend gefragte Ressource, mit der rege Handel betrieben wird. Als gewöhnlicher Internetnutzer bekommt man davon in der Regel nichts mit bzw. erst, wenn es bereits zu spät ist. Die Folgen können weitreichend sein und verschiedenste Formen des Online-Betrugs, Phishing und Identitätsdiebstahl oder gar Stalking umfassen.

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