Familientag und Testhit – so „feiert“ Rapid

Auf nach Hütteldorf! Ob Familientag oder der letzte Test gegen den Hamburger SV – Rapid feiert am Samstag sein Saisonstartfest. Cheftrainer Johannes Hoff Thorup fordert schon mit Blick Richtung Plichtspiel-Auftakt: „Wir müssen diese Saison Qualität zeigen, gute Performances abliefern.“
Rapid lädt am Samstag zum Saisonstartfest! Nach dem Familientag ab 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz West mit zig Mitmachstationen und viel Programm dreht sich alles um das 10-Jahre-Jubiläum des Allianz-Stadions. Mit der Ehrung von damals prägenden Protagonisten wie Ex-Klubboss Krammer oder Alt-Bundespräsident Fischer – und ab 19 Uhr dem Testhit gegen den Hamburger SV!
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