Familientag und Testhit – so „feiert“ Rapid

Rapid lädt am Samstag zum Saisonstartfest! Nach dem Familientag ab 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz West mit zig Mitmachstationen und viel Programm dreht sich alles um das 10-Jahre-Jubiläum des Allianz-Stadions. Mit der Ehrung von damals prägenden Protagonisten wie Ex-Klubboss Krammer oder Alt-Bundespräsident Fischer – und ab 19 Uhr dem Testhit gegen den Hamburger SV!