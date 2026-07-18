Pinzgauerin kämpft schon neun Jahre um ihr Recht

Manuela Marchner erzählt der „Krone“ ihre Geschichte: Ein unverschuldeter Verkehrsunfall, komplizierte Brüche mit schmerzhaften Folgen bis zum heutigen Tag und eine gerichtliche Schlammschlacht ohne Ende. Marchners Erlebnisse zeigen, wie Opfer von Verkehrsunfällen viel zu lange um jeden Cent ringen müssen.
Vor mehr als neun Jahren hat ein Verkehrsunfall das Leben von Manuela Marchner (60) auf den Kopf gestellt. Bis heute muss sie vor Gericht mit der Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers streiten, bis heute leidet sie unter den erlittenen Verletzungen – vor allem wegen des unheilbaren chronischen Schmerz-Syndroms an ihrem rechten Unterarm. „Manchmal würde ich mir vor lauter Schmerzen am liebsten die Hand abschneiden“, erzählt sie beim Besuch der „Krone“ und zeigt ihre Narbe auf der Innenseite ihres rechten Unterarms. Bewegen könne sie ihn nur leicht, jedoch verbunden mit Schmerzen.
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