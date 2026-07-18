Austrias Helm: „Bin hungriger als jemals zuvor“

„Ich bin zufrieden, wie sich meine Spieler präsentiert haben. Den Fokus legten wir auf das Umschaltspiel und die Defensive, dort machten wir einen guten Schritt nach vorne. Alle Kicker, vor allem in der Innenverteidigung, standen mir aber nicht immer fit zur Verfügung. Das ist ein kleiner Wermutstropfen“, blickt Austria-Trainer Stephan Helm auf die vierwöchige Vorbereitung zurück.