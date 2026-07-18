Austrias Helm: „Bin hungriger als jemals zuvor“

Trainer Stephan Helm geht bei der Wiener Austria in seine dritte Saison. Für die kommenden Aufgaben sieht er Violett gerüstet, junge Spieler wurden in der Vorbereitung an die Kampfmannschaft herangeführt.
„Ich bin zufrieden, wie sich meine Spieler präsentiert haben. Den Fokus legten wir auf das Umschaltspiel und die Defensive, dort machten wir einen guten Schritt nach vorne. Alle Kicker, vor allem in der Innenverteidigung, standen mir aber nicht immer fit zur Verfügung. Das ist ein kleiner Wermutstropfen“, blickt Austria-Trainer Stephan Helm auf die vierwöchige Vorbereitung zurück.
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