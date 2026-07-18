Kranker kämpft verzweifelt um Behindertenparkplatz

Ein unglaubliches Martyrium durchlebt Herr Jann Z. Der 71-jährige Niederösterreicher hat eine lange Krankheitsgeschichte, leidet unter anderem an Harnblasenkrebs. Die Metastasen haben bereits die Lunge befallen. Jeder Schritt schmerzt. Der Patient ist auf das Auto angewiesen. Allein schon die Tatsache, dass er alle 20 bis 30 Minuten Harn verliert, macht den Umstieg auf Öffis unzumutbar.